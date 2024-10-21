В зеленоградском университете назвали это комнатой матери и ребенка, однако функционал будет больше, чем у таких комнат в общественных местах — планирует и услугу по присмотру за детьми, сказали «Зеленоград.ру» в МИЭТе.

Создание комнат для пребывания детей в университетах поддержано министерством науки и высшего образования. Например, в рамках конкурса «Помоги маме учиться» министерство выделяет до 2,4 млн рублей на создание в вузах комнат матери и ребенка и групп кратковременного пребывания детей.

Когда откроется и в каком режиме будет работать этот проект в МИЭТе, пока неизвестно. Однако уже работают другие меры поддержки молодых семей: разовые и регулярные выплаты, выделение семейных комнат в общежитии. В министерстве предлагают ещё переводить женщин, родивших ребенка во время учебы, с платного обучения на бесплатное, но в МИЭТе такого пока нет.

Идею создать в вузах комнаты для детей студентов чиновники предложили в прошлом году, как одну из мер «стимулирующих женщин рожать раньше». Одновременно высказывалось мнение о необходимости пересмотреть систему ценностей: ориентировать девушек не на получение высшего образования, а на рождение детей. А вчера Госдума в первом чтении приняла законопроект о наказании за пропаганду отказа от деторождения.