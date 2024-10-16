Это мост через Голеневский ручей (ближайший к корпусу 914 и школе), мост через реку Сходня (у Лисьих горок) и мост через овраг у Березовой аллеи (и корпуса 451). Металлические мосты будут обшиты доской.

Также планируется заменить и две деревянные лестницы у края леса рядом с Малым городским прудом. Они тоже будут теперь на металлическом каркасе.