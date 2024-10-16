Это мост через Голеневский ручей (ближайший к корпусу 914 и школе), мост через реку Сходня (у Лисьих горок) и мост через овраг у Березовой аллеи (и корпуса 451). Металлические мосты будут обшиты доской.
Также планируется заменить и две деревянные лестницы у края леса рядом с Малым городским прудом. Они тоже будут теперь на металлическом каркасе.
Сдача готовых мостов и лестниц по контракту — с 24 октября, сообщил подрядчик. Возможно, фактически их сделают раньше.
Горожане уже давно жалуются на неудачные деревянные ступеньки с опасным наклоном вниз, которые приходится чинить по нескольку раз в год. Недавно, перед самой заменой лестниц, их снова ремонтировали, судя по обращениям на портале «Наш город».
Пока идёт ремонт, выбирайте обходные маршруты для прогулок по лесу.