Три деревянных моста в лесу между 9, 4 и 12 микрорайонами полностью реконструируют — старые демонтируют и ставят полностью металлические, включая сваи 16.10.2024 ZELENOGRAD.RU

Это мост через Голеневский ручей (ближайший к корпусу 914 и школе), мост через реку Сходня (у Лисьих горок) и мост через овраг у Березовой аллеи (и корпуса 451). Металлические мосты будут обшиты доской.

Также планируется заменить и две деревянные лестницы у края леса рядом с Малым городским прудом. Они тоже будут теперь на металлическом каркасе.

Сдача готовых мостов и лестниц по контракту — с 24 октября, сообщил подрядчик. Возможно, фактически их сделают раньше.

Горожане уже давно жалуются на неудачные деревянные ступеньки с опасным наклоном вниз, которые приходится чинить по нескольку раз в год. Недавно, перед самой заменой лестниц, их снова ремонтировали, судя по обращениям на портале «Наш город».

Пока идёт ремонт, выбирайте обходные маршруты для прогулок по лесу.

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Метки:
микрорайон 9, микрорайон 4, благоустройство, микрорайон 12
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