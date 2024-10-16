Сейчас на заводе энергоутилизации в Хметьево (так называют сжигание мусора в компании-инвесторе МСЗ «РТ-Инвест») идут работы в отделении очистки дымовых газов: строители устанавливают опорные металлоконструкции под оборудование. Параллельно идет подготовка к монтажу корпусов тканевых фильтров.

В «РТ-Инвест» утверждают, что газообразные отходы сжигания попадут в атмосферу в виде «безвредного пара» после прохождения трёх ступеней очистки: в котле при температуре 1260 градусов, в реакторах и тканевых фильтрах. На заводе будут использовать оборудование швейцарско-японского консорциума Hitachi Zosen Inova, а также российских компаний — госкорпорации Росатом и Уральского турбинного завода. Впрочем, имеет значение не только оборудование, но и поступающий для сжигания мусор.

Принимать и сжигать мусор завод в 20 километрах от Зеленограда начнет позже первоначальных планов, но уже скоро — в 2025 году.