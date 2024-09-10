Все четыре подмосковных МСЗ планировали открыть в этом году, но сейчас в планах на 2024-й осталось только два. Завод в деревне Хметьево, в 20 километрах от Зеленограда, начнет принимать отходы в 2025 году.

Сейчас продолжается его строительство. В конце прошлого месяца монтировали витражи турбинного отделения, чтобы закрыть тепловой контур главного корпуса и продолжить внутренние работы. Параллельно в отделениях шлакоудаления и очистки дымовых газов монтировали металлоконструкции.

Изначально заводы «по энергоутилизации отходов» — так называют сжигание мусора в компании-инвесторе МСЗ «РТ-Инвест» проектировались под швейцарско-японское оборудование, однако из-за санкций с поставками начались проблемы. Затем отсутствующее оборудование заменили китайскими и российскими аналогами. Как уверяют в «РТ-Инвест», оно обеспечит безопасность и достаточный уровень очистки отходов сжигания. Как будет на самом деле, пока неизвестно. Это зависит не только от оборудование, но и от поступающего для сжигания мусора.