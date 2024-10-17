В Рузино заработали младшие классы, они находятся в одном здании с детским садом. Начальная школы вошла в состав химкинской средней общеобразовательной №19.

Узнать подробности записи можно на сайте школы. Адрес начальной школы: деревня Рузино, микрорайон Кутузовский, дом 1, корпус 4. Здесь с февраля этого года работает детский сад — дошкольное отделение химкинской школы на 190 мест. Теперь тут разместили и младшие классы.

Построенные в ЖК детские сады и школы передаются в муниципальную собственность. Правда, уже октябрь, и будут ли жители переводить детей в школу у дома, неизвестно. Многие возят детей в зеленоградские (то есть московские) школы, преимущественно в новом городе. И жалуются на плохое транспортное сообщение — рядом с жилым комплексом на Кутузовском шоссе остановка автобусов 400К и 400T, а также областного 164К, но они приходят не так часто и забитыми под завязку.

В начале октября застройщик запустил маршрутку ЖК «Новый Зеленоград» — станция Крюково в часы пик, с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00. Стоимость проезда 50 рублей, время в пути 14 минут. Но с какими интервалами она ходит, неизвестно. Жители уже окрестили её «маршруткой-призраком». «Только обрадовались, что появилась маршрутка от нашего ЖК, и она тут же пропала, — пишет жительница в соцсетях. — К семи утра мы её увидели раза два».