Это произошло в прошлый понедельник после 22 часов в проезде возле корпуса 1006, куда машина ехала с улицы Гоголя. За рулем был 19-летний водитель, а на земле — 40-летний пешеход.

После ДТП скорая отвезла пешехода в зеленоградскую больницу. Его состояние как после ДТП, так и до него ГИБДД не уточняет. Зато уточняет, что машина была каршеринговая. Почему ГИБДД сочло это важной информацией, непонятно.

По статистике, аварий с арендными автомобилями стало меньше — за январь-август количество ДТП с каршерингом уменьшилось на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а поездок при этом стало больше.