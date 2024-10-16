Единственный в Зеленограде боулинг закрылся. Его могут снова открыть в новом городе и с новым оборудованием 16.10.2024 ZELENOGRAD.RU

Единственный в Зеленограде боулинг-клуб работал в здании бывшего завода «Зенит» на Северной промзоне — в здании возле Ленинградского шоссе. Он закрылся насовсем, сейчас администрация ищет новое помещение. Это сложный процесс, говорят в клубе.

Боулинг «Боулер» не работает с конца сентября, объявление о закрытии «по техническим причинам» опубликовано на сайте и в соцсетях клуба. На прежнем месте его точно не будет, сообщил «Зеленоград.ру» собственник помещения, где работал клуб. А новое, как сказали в самом клубе, ищут, это может занять время, потому что «много подводных камней». Видимо, речь не только о размере помещения для открытия боулинга, но и об определенных требованиях к его размещению. Рассматриваются варианты открытия в новом городе, то есть в районе Крюково. А оборудование обещают полностью новое — со старым уже расстались.

Оборудование и всё прочее в клубе действительно было старые — дорожки часто тормозили и ломались, барахлила автоматика, куда-то исчезали без видимой причины кегли, облупленные шары застревали и не возвращались, к тому же лёгких шаров не хватало. Обваливалась в прямом смысле и мебель — столы со стульями. Посетители также жаловались на завышенные цены, отсутствие нормального сервиса и поведение персонала. Но альтернативы в Зеленограде не было. Ближайшие боулинги — в Химках и в отеле «Тропикана-парк» в Брехово.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
боулинг
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Единственный в Зеленограде боулинг закрылся. Его могут снова открыть в новом городе и с новым оборудованием Новости
Программы салона красоты «Никор» этой осенью Реклама
Отопление в одном из зеленоградских домов включат только после решения суда Новости
Просроченные на месяцы работы по ремонту зеленоградских улиц «усилили». Но не везде Новости
Магазин женской и мужской одежды «Малинки» — открылся в ТЦ «Серебряный кит» (ул. Гоголя, 2) Реклама
Мёрзнут в квартирах даже при включенном отоплении 14% зеленоградцев. Что с этим можно сделать? Ответы
Детскую площадку решили переделать в спортивную из-за малой посещаемости Новости
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Место для часовни в память погибших участниках СВО ищут в Андреевке Новости
Машины, которые мешают класть асфальт, убирают трактором Новости
Типография широкоформатной печати приглашает на работу — требуются отделочники, макетчики, печатники широкоформатной печати и фрезеровщики Реклама
Вечером во дворе машина наехала на пешехода, который лежал на земле Новости
Балет Бориса Эйфмана «Эффект Пигмалиона» покажут в Зеленограде Афиша
Настоящая Мексика в городе —  этно-гастрономический фестиваль в ресторане «Борт 305» Реклама
Как сделать бесплатный маршрут в Зеленопарк, который будет ходить чаще, чем сейчас Истории
Звание «Лучший рыболов года» на самых престижных и популярных соревнованиях выиграл зеленоградец Дмитрий Елисеев Новости
Ремонт дорог в Зеленограде ещё раз продлили — теперь до конца октября. Но нет гарантии, что и этот срок не будет сорван Новости
Появилась петиция за возврат бесплатных автобусов до «Зеленопарка» от станции Крюково Новости
Число машиномест возле новостроек может снизиться на 20% Новости
Деньги на новый детский сад и реконструкцию канализации ищут в Голубом. При строительстве жилья их почему-то не сделали Новости
Выставка «Городской маршрут. Дом быта» зеленоградского музея стала площадкой школьной олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» Новости
Самая атмосферная спешалти-кофейня «KakaVa Mama» теперь радует своих гостей новыми блюдами от талантливого шеф-повара Реклама
Новые «деревья любви» возле Школьного озера уже поломали вандалы. К этому месту много вопросов Новости
Точка с чайными напитками сети Pims открылась в фудмоле «Станция» на Крюковской площади Новости
Все для стильной осени в магазинах «Я Сама» Реклама
Форум креативных технологий впервые пройдет в Зеленограде Афиша
Определились застройщики участков под ТЦ в Малино и возле 23-го микрорайона Новости
Курсы «Хорошист» добирают учеников на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ Реклама
Строительство новых переездов через железную дорогу в Зеленограде затягивается. Проект тоннеля в Алабушево пока не готов, а в Малино ещё не начинали Новости
Афиша кинотеатров на ближайшую неделю — что покажут в Зеленограде и окрестностях
Ожог лица получила девушка в Зеленограде после «домашнего пилинга». Какие покупки в интернете доведут вас до пластического хирурга? Реклама
Фонари включили после годичного ремонта и краж кабеля на лыжероллерной трассе и дорожке вдоль 17 микрорайона. Освещение снова пропало через неделю Новости
Движение по Крюковской площади ограничат до конца года Новости
В клинике «ЭстеДи» принимает врач дерматовенеролог, косметолог, трихолог, кандидат медицинских наук Гетиа Тамара Борисовна Реклама
Открытие сквозного проезда между Центральным и Московским проспектом задерживается на неопределенный срок Новости
Водитель получил множественные переломы в результате дорожного конфликта на Георгиевском шоссе Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру