Единственный в Зеленограде боулинг-клуб работал в здании бывшего завода «Зенит» на Северной промзоне — в здании возле Ленинградского шоссе. Он закрылся насовсем, сейчас администрация ищет новое помещение. Это сложный процесс, говорят в клубе.



Боулинг «Боулер» не работает с конца сентября, объявление о закрытии «по техническим причинам» опубликовано на сайте и в соцсетях клуба. На прежнем месте его точно не будет, сообщил «Зеленоград.ру» собственник помещения, где работал клуб. А новое, как сказали в самом клубе, ищут, это может занять время, потому что «много подводных камней». Видимо, речь не только о размере помещения для открытия боулинга, но и об определенных требованиях к его размещению. Рассматриваются варианты открытия в новом городе, то есть в районе Крюково. А оборудование обещают полностью новое — со старым уже расстались.

Оборудование и всё прочее в клубе действительно было старые — дорожки часто тормозили и ломались, барахлила автоматика, куда-то исчезали без видимой причины кегли, облупленные шары застревали и не возвращались, к тому же лёгких шаров не хватало. Обваливалась в прямом смысле и мебель — столы со стульями. Посетители также жаловались на завышенные цены, отсутствие нормального сервиса и поведение персонала. Но альтернативы в Зеленограде не было. Ближайшие боулинги — в Химках и в отеле «Тропикана-парк» в Брехово.