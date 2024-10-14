«Застройщик несколько лет назад получил разрешение на строительство жилых комплексов площадью 344 тысячи кв.м., без каких-либо обязательств по созданию садов, школ, медучреждений, без дорог, без объектов водоотведения», — сказал глава Солнечногорского округа и подчеркнул, что такая возможность была.

Похоже, это дело прошлое — разбираться с застройщиком и теми, кто разрешил ему построить жилье без инфраструктуры не будут. А будут искать бюджетные средства, чтобы необходимую инфраструктуру создать.

В первую очередь речь идет о детском саде на 300 мест (сейчас определяют земельный участок, где его построят) и реконструкции канализационной насосной станции, которая нуждается в конструктивном обновлении, потому что при её строительстве допустили ошибки — по ней готовят документы для получение средств через госпрограмму. Когда будут деньги, не уточняется.

Также в планах администрации изменение организации дорожного движения в Тверецком проезде и возле новой школы (сделают до конца октября), новая дорога от Голубого до Георгиевского шоссе (примерно 2026 год) и спрямление пересечения Жилинской и Староандреевской.