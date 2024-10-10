Ресторан «Никольский» из МЖК участвует в московском конкурсе на лучшее оформление. Давайте поможем ему победить 10.10.2024 ZELENOGRAD.RU

За первые места в номинации «Общепит» борются 30 кафе и ресторанов — оценивают оформление фасадов. «Никольскому» в этом помог сервис Lovely flowers. Голосование идёт на портале «Активный гражданин» до конца октября.

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Метки:
рестораны и кафе, мжк (микрорайон 5а)
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