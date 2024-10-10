В ассортименте: горячий хлеб, сытные и сладкие пироги, слойки, булочки, печенье. Новая пекарня находится по адресу: улица Пионерская 3А, рядом с автостанцией (Башни). Время работы: понедельник-пятница с 7 до 21 часа, субботу и воскресенье с 8 до 21. Доставка: 8-977-906-79-05.