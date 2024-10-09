Такой автобус заметили пассажиры на маршруте 15, который ходит от остановки «Северная» в 16-й микрорайон. Обнаружить невидимый автобус удалось по табло.

«Сначала на табло 3-4 минуты ожидания, потом 0, потом резко 14-15 минут. И всё — жди следующий. Получается автобус соблюдает расписание виртуально, а реально автобуса нет», — поделилась наблюдением сотрудница одного из предприятий в Северной промзоне, которая, как и её многочисленные коллеги, не могут уехать домой.

В итоге следующий автобус в новый город (23-й маршрут) набивается полным уже на первой остановке.

Если вы сталкивались с автобусами-невидимками, пожалуйста, напишите, а ещё лучше приложите фотографии табло. Выясним с «Мосгортрансе», что это за инновации и вернемся с ответом.