На светофорах в этом время мигал зеленый сигнал светофора, предупреждающий о скором переключении на жёлтый. В компании «Спецдорпроект» считают, что причина ДТП в том, что оба водителя, видя мигающий зеленый, пытались успеть проскочить до включения запрещающего сигнала светофора.

Эксперимент с отменой зеленого мигания на светофоре Центр организации дорожного движения (ЦОДД) начал в Зеленограде около года назад. Одна из причина была как раз в ускорении на мигающий зеленый — так делали «до 80% водителей», а спустя две недели после отключения мигающего сигнала на части светофоров число ускоряющихся на перекрестках снизилось в шесть раз — такие данные приводил гендиректор компании «Спецдорпроект» Константин Антонович.

В июне зеленое мигание вернули на светофоры, но эксперимент фактически продолжился — теперь специалисты ЦОДД анализируют ситуацию после возврата к прежнему режиму. В этом же время собранные данные изучают специалисты автодорожного института МАДИ.