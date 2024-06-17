Формально эксперимент завершен, но фактически начался новый эксперимент — следующие 6-12 месяцев будут смотреть на изменения после возврата зеленого мигания. Теперь ведь любое ДТП в подходящей ситуации можно будет объяснять возвратом к прежнему режиму работы светофоров.

Тем временем специалисты автодорожного института МАДИ будут изучать данные, собранные за восемь месяцев одного эксперимента, и собираемые сейчас. Вероятно, их экспертное заключение ляжет в основу окончательного решения, которое примут московские власти, по поводу этих экспериментов.