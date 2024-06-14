«Светофоры с 17 июня будут работать в режиме „зеленый — зеленый мигающий — желтый — красный“», — сообщили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Чем, кроме недовольства водителей, руководствовались специалисты ЦОДД, принимая это решение, непонятно. В ходе эксперимента организация фиксировала снижение в Зеленограде числа пострадавших в ДТП и связывала это с изменением режима работы светофоров.

Однако, похоже, в ЦОДД от идеи отключения зеленого мигания окончательно не отказываются. Но, как в известном анекдоте про аленький цветочек, решили пойти длинным путём: «Результаты исследования движения в местах, где был изменен режим светофоров, направят в научный технический вуз для экспертного заключения, которое специалисты ЦОДД будут использовать это заключения в дальнейшей работе», — говорят в организации.

То есть, если «научный технический вуз» (а это будет МАДИ) положительно оценит полученные в ходе эксперимента результаты, зеленое мигание могут убрать уже на постоянной научной основе.