Здесь выращивают интересные растения, а также предлагают авторскую керамику и аксессуары для «зелёных дел», рассказывает создательница AV Fleur Анастасия Волчкова. Она планирует проводить здесь цветочные мероприятия, творческие съемки и просто уютные встречи.