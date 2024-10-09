Магазин «Супер Лента» в 10-м микрорайоне планируют закрыть через несколько дней. Официально — на реконструкцию. Откроется ли он снова, неизвестно.

В супермаркете в корпусе 1006А распродают товар, есть акции и скидки, некоторые прежде забитые продуктами полки пустуют. «Мы планируем провести в супермаркете реконструкцию», сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе компании «Лента». Уточнить сроки и дальнейшие планы пока не смогли. В самом магазине персонал подтверждает скорое закрытие.

Сеть явно уходит: в прошлом году закрыли «Ленту» в Савёлкинском проезде, в январе этого года — «Ленту» на улице Гоголя, возле «Иридиума». В первом случае большое помещение так и стоит пустым, во втором его быстро освоила другая сеть — «Магнит».