Рулоны нового газона на берегу Школьного озера местами укладывали прямо на бетонный бортик — местные жители уличили в этом исполнителей работ в момент работы.

«Рулонный газон уложен с нарушением, прямо на бетон. Плодородный слой земли не подсыпали. Естественно, он там расти не будет. Во многих местах парка газон не прижился, потому что укладывался в жару, дождей не было и полив отсутствовал», — жаловались жители в начале сентября.

По поводу укладки на бетон «Жилищник» невозмутимо ответил, что проблема не обнаружена, и приложил свои фотографии — уже после завершения работ. Бетонный бортик на них уже скрыт под газоном (а может это такой ракурс), но фотограф любезно отогнул краешек рулона, под которым видно подсыпанную землю. Действительно ли проблему исправили или просто сделали фото для отчёта; поможет ли подсыпка грунта на таком склоне без его укрепления — неизвестно.

Жалоб на засыхающие или не прижившиеся газоны на месте масштабного благоустройства множество. Где-то рулонного газона, похоже, не хватило и в грунт насыпали семена — часть склевали голуби, другую смыли сами рабочие, поливая землю из шланга.

А в конце сентября «Жилищник» решил, что из-за ухудшения погоды бороться за траву дальше бессмысленно и «восстановление газона будет выполнено в весенне-летний период 2025 года при наступлении благоприятных условий». Придётся подождать весны.

Такая проблема с газонами при масштабном благоустройстве возникает регулярно — сначала торопятся закончить работы и кладут рулоны, как попало. А затем меняют то, что не прижилось. Так было, например, с реконструкцией парка Победы и Центрального проспекта, где рулонные газоны впервые использовали массово. Обычно это делает подрядчик по гарантии за свой счёт — кто заплатит за переделку сейчас, пока непонятно.