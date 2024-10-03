59% опрошенных читателей «Зеленоград.ру» ответили, что бумажный единый платёжный документ (ЕПД) им не нужен. Коммуналку они оплачивают через банковские приложения, сайт мэрии или другими электронными способами, а копию ЕПД можно скачать из личного кабинета.

При этом на печать бумажных квитанций мэрия тратит в год почти 400 миллионов рублей и, похоже, начинает осознавать, что затраты чрезмерны — с сентября отменили печать «долговых» ЕПД. При этом раскладыванием квитанций по почтовым ящикам занимаются сотрудники «Жилищника» — и без того загруженные.

Однако возможности отказаться от бумажной квитанции у клиентов «Жилищника» пока нет. Хотя поставщик электричества — «Мосэнергосбыт» — сделал это уже давно. А с августа такая возможность появилась и клиентов управляющей компании «ПИК-Комфорт», которая обслуживает часть домов 17-го микрорайона и заселенные дома 22-го микрорайона — на электронные квитанции перешло уже 54 тысячи человек, сказали «Зеленоград.ру» в компании. Отказаться от бумажной квитанции в «ПИК-Комфорте» можно в личном кабинете.

Планируется ли сделать подобную возможность для клиентов «Жилищника», пока неизвестно. Спросим в мэрии и вернемся с ответом.