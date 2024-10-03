Дорогу из Зеленограда в Менделеево отремонтировали в этом году — асфальт сделали хорошо, но почти везде обочина осталась выше уровня дороги. Это значит, что вся вода (и особенно стаявший снег весной) потечет на дорогу, разрушая её — через два-три года дорогу развалится, утверждает директор компании «Спецдорпроект» Константин Антонович.

Такая высокая обочина образовалась за много лет, в течение которых песок и прочий мусор сметали с дороги на обочину. Исправить проблему просто — достаточно несколько единиц техники, чтобы снять и вывезти этот лишний «грунт», опустив обочину ниже уровня дороги.

Во время ремонта дороги рабочих спрашивали, почему они оставляют такую обочину — они отвечали, что занимаются только асфальтом, а обочина к ним отношения не имеет, утверждает Антонович.

«Дорогой Мосавтодор, пожалуйста, пригоните технику и сделайте этот объект, как надо по всей длине дороги, — призывает Антонович. — Раз уж деньги вложили, давайте тратить эффективно и делать как для себя».