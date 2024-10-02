На схеме красным показано, как идёт дорога сейчас — делает зигзаг. А зеленым — примерная новая трассировка.

Проектирование начнут в конце 2024 года, а сами работы планируют выполнить к середине 2026 года. Кроме изменения траектория дороги, на Староандреевской положат новый асфальт и сделают пешеходные зоны.