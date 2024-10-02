На 2,2% снизилась средняя цена квадратного метра в новостройках нашего города за последний месяц. По итогам сентября она составила 258 тысяч рублей. При этом во всех остальных округах Москвы цены на новостройки выросли от 0,1 до 3,2%, сообщает РБК-Недвижимость со ссылкой на систему анализа рынка новостроек.

Ситуация, когда зеленоградские новостройки дешевеют, причем быстрее других, была и в августе. Тогда снижение средней стоимости квадратного метра составило 6,3%. Правда, июле, наоборот, зеленоградские новостройки показали максимальный рост (+4%).

Эксперты связывали это с небольшим количество предложения новых квартир в Зеленограде — например, в августе начали продавать три новых корпуса в 22-м микрорайоне (ЖК «Зеленый парк», ЦИЭ) с относительно низкой ценой и это вызвало падение среднего значения.