На видео хорошо заметно, как проезжающая машина подскакивает на неровной дороге. Да и стык насыпанного асфальта в правой полосе с существующим дорожным полотном сделан, мягко говоря, не идеально.

Будьте осторожны, пока проблему не исправят — отправили информацию о ней в префектуру. Там пока ответили, что держат ситуацию на контроле.