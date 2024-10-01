Из-за строительных работ на пересечении Московского проспекта и проезда в 3 и 6-й микрорайоны (возле остановки «Спортшкола») просел грунт. Сначала в правой полосе при движении к улице Юности, ещё в воскресенье. Рабочие просто насыпали сверху асфальт. Но это не помогло — теперь просела левая полоса.
На видео хорошо заметно, как проезжающая машина подскакивает на неровной дороге. Да и стык насыпанного асфальта в правой полосе с существующим дорожным полотном сделан, мягко говоря, не идеально.
Будьте осторожны, пока проблему не исправят — отправили информацию о ней в префектуру. Там пока ответили, что держат ситуацию на контроле.
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