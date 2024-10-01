Постаматы в подъездах домов снова пытается поставить «Жилищник». И снова без разъяснений — просто ставит жителей перед фактом 01.10.2024 ZELENOGRAD.RU

Общие собрания собственников по поводу установки постаматов в нескольких корпусах 17-го микрорайона инициировал «Жилищник». Многие первый раз слышат о каких-то постаматах и реагируют резко отрицательно. Ни «Жилищник», ни управы разъяснений не проводят и просто ставят перед фактом о необходимости голосовать. В итоге — в целом хороший проект может быть снова провален из-за отсутствия нормальной коммуникации с жителями.

Установка круглосуточно доступных постаматов в домах — проект мэрии, реализуемый с 2022 года. Постаматы — это терминалы для доставки интернет-заказов из магазинов и маркетплейсов. По сути предлагается доставка товаров непосредственно в подъезд, из ячейки товар можно забрать в любое время, на улицу выходить не надо. Постаматом в конкретном подъезде пользуются только жильцы этого подъезда. Использование терминалов для них бесплатное. Вернуть товар можно тоже через постамат. Есть, правда ограничение по размеру и весу заказа, но в целом удобно.

В прошлом году постаматы пытались поставить в нескольких домах 3-го микрорайона. В новостройках «Зеленоград-сити» начали монтировать аппараты до собрания собственников, утверждая, что они пока поработают в тестовом режиме. Жители возмутились — в основном тому, что их не спрашивают, — и отказались.

На какое-то время тема затихла, а постаматы стали монтировать на улице — встраивать их в новые киоски с мороженым. Кроме того, поставили терминалы в разных учреждениях — библиотеках, культурных центрах, музыкальных школах. Но теперь к установке постаматов в подъездах вернулись. «Жилищник» инициировал собрание в двух домах 17-го микрорайона — жители получили письма-уведомления о заочном голосовании в «Электронном доме». А в подъездах появились ящики для сбора бюллетеней (можно отправить и бумажные опросники для загрузки в систему).

Разъяснять, о чём вообще идёт речь, приходится в телеграм-чатах домов самим жителям из числа информированных и активных. Но без особого рвения, потому что отсутствие взаимодействия с властью отвращает от любого предложения. «Сам проект, в общем-то, хороший, — пишет член совета дома 37 Артём Журавский. — Позволит поставить постаматы в подъездах, сделать фактически новый сервис. Никакого дополнительного доступа в подъезды, постамат по проекту будет доступен только жителям этого подъезда и курьерам. Но подход… Никто не знает, по какому принципу в управе выбрали дома. Ни с советом дома, ни с общественными советниками управы не советовались. Просто кто-то взял и ткнул пальцем — ставим там. Никто не попытался хоть как-то и что-то объяснить. Что за постаматы, для чего, зачем вообще собрание. Просто — бац! — и началось собрание. Потому что можем. Нет, конечно, если перед управой стоит цель провалить ОСС и в конечном итоге задание Москвы, тогда именно так и надо действовать».

Возражения людей вызваны недостатком информации и разъяснений и вот этой административной внезапности. Они опасаются посторонних в своих подъездах (хотя часто сами раздают коды от подъездов курьерам), хоть власти и заверяют, что курьеры «прошли дополнительную проверку» (что это значит на практике, непонятно). Боятся, что в ячейки могут подложить что-то опасное. Непонятна и ответственность владельца постамата перед собственниками за порчу общего имущества, если таковая случится.

И, наконец, людей волнует вопрос доходов от постаматов. «Жилищник» заключает с некой организацией, которая будет обслуживать постамат, договор аренды помещения многоквартирного дома «с учетом компенсации затрат на общедомовые нужды на величину расходуемой постаматами электроэнергии, исходя из их максимальной потребляемой мощности согласно паспорту изделия». Предлагается «направить сумму доходов, превышающих компенсацию затрат на общедомовые нужды на величину расходуемой постаматами электроэнергии, и полученных от сдачи в аренду помещений на формирование фонда капитального ремонта». Мы цитируем из уведомлений, рассылаемых жителям. Зачем собирать на капремонт дополнительные деньги — сверх тех, что ежемесячно платят граждане, — «Жилищник» не объясняет. За кадром остаётся и вопрос, каким образом увидеть и проконтролировать условия договора аренды. Ведь на капремонт пойдут доходы за вычетом расходов, но каковы эти расходы, жителям не расскажут.

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Метки:
микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), общее собрание собственников жилья (осс), постамат, журавский артем
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