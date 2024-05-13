Собственникам квартир в зеленоградских домах предлагают разрешить передачу общего имущества в пользование третьим лицам для размещения рекламы, автоматизированных терминалов, информационных конструкций, оборудования для интернета, телевидения и «иного использования».

Правом определять условия договоров такой аренды «Жилищник», организующий собрания собственников (ОСС), предлагает назначить себя.

Возникающие расходы (например, электричество и прочее) будут покрываться за счет арендной платы, а прибыль от аренды предлагают направить в фонд капитального ремонта, дополнительно к обязательным взносам.

Что всё это будет означать на практике, можно только догадываться:

«Автоматизированные терминалы» это, вероятно, те самые московские постаматы в подъездах, которые мэрия самовольно пыталась поставить в зеленоградских домах, но получила отпорт собственников

Это согласие, вероятно, подразумевает возможность аренды лифтовых кабин для размещения рекламных мониторов, а также, возможно, камер видеонаблюдения (нельзя будет сдавать в аренду только лифтовые шахты, технические этажи, чердаки и подвалы)

Непонятно, изменятся ли условия размещения оборудования для доступа в интернет при одобрении этого решения

Формулировка «иное использование» позволяет делать вообще всё, что угодно

ОСС проводят через систему «Электронный дом» или через голосование бумажным бюллетенем в ящик, расположенный в подъезде. Такая система позволяла выявить массовые фальсификации, когда собственники получали уведомления об учете их голоса, но при этом не голосовали. Это значит, кто-то подделал их бумажный бюллетень и внес его данные в «Электронный дом». Налицо уголовное преступление, однако о реакции прокуратуры или полиции неизвестно.

Сейчас некоторые собственники тоже получают уведомления об учете их голоса, который они не подавали — это свидетельствует о возможных фальсификациях.