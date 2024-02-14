Адреса планируемых постаматов, встроенных к киоскам «Мороженое»: площадь Юности (возле фитнеса DDX и кондитерской «Русский лес»), у корпусов 118, 309, 401, 435А, 439, 601, возле остановок «Студенческая», «Ведогонь-театр» и «10-й микрорайон», возле «Пятерочки» в корпусе 843, у корпуса 908, на Крюковской площади, возле ТЦ «Столица» в 14-м микрорайоне, у корпусов 1522, 1624, 2003, 2008, а также у ТЦ «Крюково» возле станции.

Этот список предоставили «Зеленоград.ру» в префектуре. Но, возможно, он неполный — в октябре-декабре депутаты согласовали установку постаматов рядом с корпусами 302Б, 349А, 612, 834А, 1204, 1206, 1539.

Право обслуживать эти уличные постаматы продают на аукционах. Победитель получает право пользоваться ими в течение пяти лет для оказания услуг по доставке заказов. Пока прошли только два аукциона для будущих постаматов — у корпуса 401 на Центральном проспекте и корпуса 834В на Крюковской площади. Единственный участник — ООО «Селф Сервис Технолоджи» — будет оператором доставок всего за 560 рублей в месяц.

Смысл городских постаматов в том, чтобы забирать в них заказы из интернет-магазинов. Но не из любых, а тех, кто присоединился к проекту «Московский постамат». Из крупных маркетплейсов это пока только «Яндекс.Маркет».



Мэрия хочет установить постаматы и в подъездах жилых домов. Год назад их пытались поставить в нескольких домах 3-го микрорайона, но не спросив согласия жителей. На вопрос о постаматах в зеленоградских домах в префектуре не ответили. Лишь сказали, что этот вопрос решается собственниками на общих собраниях. На сайте мэрии есть возможность предложить свой подъезд для размещения «Московского постамата». Минимальные габариты типового постамата в подъезде: длина 140 см, глубина 45 см, высота 208 см.