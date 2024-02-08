Блок с постаматом будет пристроен сбоку к киоску с мороженым. В ячейки постамата можно оформить доставку онлайн-заказов. Два таких киоска появятся у торгового дома «Юность» на Центральном проспекте и на Крюковской площади у станции.

Сейчас мэрия провела аукционы на право использования постаматов, а мороженым займутся отдельно. Стоимость использования постаматов — всего 560 рублей в месяц. Терминал ставит город, он же подключает его к электричеству. Выиграло аукционы ООО «Селф Сервис Технолоджи», возглавляет которое советник руководителя московского департамента информационных технологий Андрей Ким.

Вероятно, позже киоски с постаматами появятся и в других местах Зеленограда. Например, в конце декабря депутаты района Савелки согласовали установку постаматов рядом с корпусами 302Б, 349А и 612.

Мэрия хочет установить постаматы и в подъездах жилых домов. Год назад их пытались поставить в нескольких домах 3-го микрорайона, но не спросив согласие жителей.