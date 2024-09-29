Зеленоград стал местом действия фантастической книги для подростков 29.09.2024 ZELENOGRAD.RU

У зеленоградской писательницы Ирины Алымовой вышла новинка: фантастическая книга для подростков «Кравля. Твой страх в другой реальности». События с героями-старшеклассниками происходят в двух реальностях Зеленограда и окрестностей. В книге фигурирует Научно-исследовательский институт, Чёрное озеро и агробиостанция в Чашниково.

Новинка только вышла и уже включена в список участников знаковой московской ярмарки Non/fiction в декабре и известной международной книжной ярмарки во Франкфурте, которая соберёт приоритетные книжные новинки со всего мира уже в октябре.

История про «Кравлю» начинается с посвящения Зеленограду: «…когда-то скрытому со всех карт городу высоких технологий среди лесов». Возрастная маркировка книги: 12+, повествование ведётся от лица то девушки, то парня. Книга средняя по объёму для целевой аудитории — чуть больше двухсот страниц.

В сюжет вплетены запуск адронного коллайдера, таргет-хантинг (захват личных данных в соцсетях), биоэксперименты и биокатастрофа, перемещение по реальностям, подростковая музыкальная и книжная культура, мистика, мифология и нумерология. Книга, адресованная подросткам, уже заинтересовала и взрослую аудиторию.

Книга уже продаётся на Озоне, в Лабиринте или «Читай-городе».

Аннотация раскрывает историю так

«Кристина избегает внимания и живёт в тени, стесняясь того, что у неё „только половина лица“. Проблема — в гигантской родинке, которую восьмиклассница мечтает удалить, чтобы начать жить полноценно. Увы, такая операция стоит очень дорого. Столкнувшись с буллингом от звезды старших классов, Кристина получает „контрольный удар“ — отец буквально пропадает при запуске адронного коллайдера. Руководство научного центра и полиция замалчивают обстоятельства и практически бездействуют, поэтому девочка решает сама разобраться, что произошло и где отец. Вместе с тремя парнями Кристина пробирается в Научный центр… Случайно запущенная реакция переносит ребят в параллельную реальность. Теперь школьникам предстоит не только разобраться, куда же пропал отец Кристины, но и побороться за собственную жизнь и возможность вернуться домой. Местное сообщество ведёт себя странно, городской мир разрушается, природа становится неузнаваемой, на каждом шагу поджидает опасность, а встреча с ужасной Кравлей может моментально обречь на гибель. При всём этом подростки остаются подростками, пересматривают приоритеты, ищут опору и уверенность в самих себе, дружбу и даже любовь».

Эксклюзивно для Зеленоград.ру Ирина Алымова и издательство «ОКно» предоставили фрагмент одной главы

Папа приходит с работы поздно, к ночи. Несколько раз даже ночевал в НИИ. Красивое, космическое здание — голубые алюминиевые панели, большие зеркальные окна, которые смотрят на прохожих, но видят не людей, а далёкие миры, скопления звёзд, галактики. Фасад второго этажа выступает вперёд, крепко стоит на столбах-ногах: словно космический корабль вооружён, оборудован защитными пушками, защищает своё нутро, горящее ядро. И в этом неприступном корабле куда-то летит (так давно летит!) мой папа.

Недавно папа принёс фотографию: группа «инопланетян» в «чистой комнате» института. Место для сверхточных исследований, в которое не должна проникнуть ни одна пылинка. Голубые и белые комбинезоны — от щиколоток до плотных капюшонов. Синие бутсы на ногах. Белые перчатки, маска на лице. Ни кожи, ни волос не видно. Папу можно угадать только по глазам. Счастливые глаза первооткрывателя.

Мне хочется говорить с ним, раньше мы много разговаривали. О том, что время — это физика, и свет — физика, и даже любовь — физика (точнее, химия — химическая реакция). Мне нравилось, что «по науке» всё меняется, взаимодействует, движется. Если движется, значит и у меня сдвинется, изменится. Ночь уходит, приходит день. Ночь — мой капюшон. Почему же он никуда не уходит, не исчезает из моей жизни…

Сейчас папина физика полностью сконцентрировалась в науке, утратила искрящийся флёр «любовь — это тоже физика». И физика моей жизни застыла, завязла в киселе неизменных дней, в папиной отстранённости. Папины глаза — как окна в его НИИ: смотрят, но видят не тебя. А что-то большее, что-то дальнее.

— Если тебе важно, мы найдём вариант, заработаем денег, а пока…, — когда-то обещал папа и щекотал мне подмышки, — пока просто представь, что родинка — это воздушный шар, он надувается-надувается-надувается… иии… поднимается со щеки и улетает всё выше и выше и выше…".

— Потому что горячий воздух легче холодного! — хихикала и отбивалась от щекотки я.

Папа «надувал шарик» — дул тёплым дыханием на родинку. И я верила, что родинка улетит.

Теперь папино дыхание полностью принадлежит науке. Его волосы обнимает защитный капюшон, плечи — защитный комбинезон. Кого защищает комбинезон? Папу от науки — или науку от папы? А может, папу — от меня, домашних проблем и семьи?

— Кристин, понимаешь, мы создаём адронный коллайдер! Это невероятно! И это реально! Мы делаем шаг, который войдёт в историю науки и даст человечеству ответы на вечные вопросы!

— Да, пап, я понимаю. Только когда мы сможем накопить на операцию?

— Понимаешь, сейчас такое время, такое… особенное! Я не хочу даже думать о меркантильном, это так неправильно, я хочу послужить науке достойно. Но, возможно, наверное, нам дадут какую-то премию после запуска. И ты сможешь…

— Пап, нужно много. Я уже узнавала.

— Кристин, будут ещё премии, может, у мамы тоже. Но пойми, ну правда, мне пока не до этого. Я всеми мыслями там, в НИИ! Ты уже взрослая — пойми.

И я понимаю, я действительно повзрослела. Папина любовь стала «чистой комнатой» — сюда можно заходить только с мыслями и разговорами о науке, спрятав под безупречно-белым комбинезоном свою слабость, боль, сомнения, просьбу о помощи, тленность, человечность.

***

О других книгах Ирины Алымовой — на её сайте

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
алымова дина
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Мечтаете танцевать, но считаете, что научиться во взрослом возрасте невозможно? Попробуйте парную бачату! Реклама
С тротуара Яблоневой аллеи снова начали регулярно эвакуировать машины. «Снова» — потому что эту проблему не могут решить уже много лет, а редкая эвакуация не помогает Новости
Отмены и изменения на МЦД-3 продлили ещё на месяц Новости
Продаётся уютный загородный дом с участком 10 соток, готовый к круглогодичному проживанию Реклама
Новое благоустройство внезапно начинается в 8 и 10-м микрорайонах. Делать его будут с невиданной скоростью Новости
Маленькую собачку целый месяц лечили от укуса змеи в зеленоградской ветклинике Новости
Аренда залов в центре Зеленограда — 1400 рублей в час Реклама
Поликлинику в 20-м микрорайоне откроют после ремонта весной следующего года Новости
Префектура не смогла внятно объяснить, зачем разбирают плитку на идеальном тротуаре возле площади Юности. Похоже, её заменят на асфальт Новости
Программа check-up всего за два часа в Гастроцентре клиники «Эстеди», корпус 1515 Реклама
С незаконными свалками мусора решили бороться установкой дорожного знака. Эффективность этого решения сомнительна Новости
Полиция задержала похитителей кабелей линий освещения Новости
Вакансии компании «Альянникс Мануфактура» Реклама
Младенца оставили в закрытой машине под солнцем минимум на полчаса Новости
Картой «Тройка» теперь можно взять в аренду самокат. Мы попробовали — работает! Новости
Подготовьте ребёнка к ОГЭ и ЕГЭ на высокие баллы Реклама
Отопление в школах и детсадах Московской области начнут включать досрочно. Чтобы в понедельник дети пришли в теплые помещения Новости
На Школьном озере заработали новые фонари. Жители опасаются, что у них тоже украдут кабель Новости
Аргентинское танго — идеальное хобби для взрослых Реклама
Каршеринг BelkaCar заработал в 5, 6 и 7 микрорайонах Новости
Электричка МЦД-3 сошла с маршрута, чтобы помочь пассажиру Новости
Как правильно подобрать очки для ребёнка? Разбираемся вместе с Lokamed Реклама
По платной дороге М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков Новости
Вид на красивый пруд после благоустройства сменился видом на уродливое ограждение Новости
«Зеленоградские школьники прошли кастинг в московский мюзикл» — объявляет школа мюзикла Westend Реклама
Ребенка сбили во дворе длинного дома — похоже, там забыли положить один «лежачий полицейский» Новости
Строительство завода производителя высокотехнологичных металлоконструкций началось в Зеленограде Новости
Танцуйте рядом с домом! Открыт набор в школу танцев под руководством Виталия Сурмы Реклама
Дополнительные опоры должны пристроить к башне на Центральном проспекте в течение пары месяцев. Ставить их будет организатор праздников Новости
Пляж на городском пруду расширят и отремонтируют в следующем году. Можно ли будет купаться, непонятно Новости
Бакеево — лучший выбор для спокойной и счастливой семейной жизни. Теперь и с детским садом Реклама
Строители перегородили «зебру» через Центральный проспект — их грузовик чуть не задавил пешехода Новости
Перекрыт один из въездов в 3-й микрорайон с Центрального проспекта Новости
На МЦД-3 теперь ездят только «Иволги» Новости
Большинство зеленоградцев против заборов вокруг поликлиник. Мы не нашли ни одного действующего документа, который бы однозначно обязывал ставить ограждение. Наоборот — правила стали мягче Новости
«Зеленопарк» решил оставить бесплатный автобус, но по сокращенному маршруту и раз в час Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру