В перечень работ вошли ремонт асфальта на дорожках, тротуарах, проездах и парковочных местах с заменой бордюров. В 8-м дополнительно заменят плитку на аллее.

?Самое удивительное, работы планируют выполнить всего за месяц — до конца октября текущего года. Ни масштаб, ни сроки, ни осенняя непогода, похоже, инициаторов новых работ не пугают. При этом рядом, вдоль Железнодорожной улицы, благоустройство не могут закончить уже несколько месяцев (его делают московские «Автодороги»).

Это новое благоустройство пройдет «в рамках реализации проекта МЦД-3», отмечает префектура — под этот проект все последние годы реконструируют не только станцию Крюково, но и ее окрестности. Ближайшие окрестности закончились — дошло дело до более отдаленных.

Подробностей пока нет, «Зеленоград.ру» спросил о них префектуру и департамент капремонта, который был заказчиком всех прошлых работ по проекту МЦД-3: ждем план-схему с границами проведения работ, их состав, заказчиков, исполнителей и размер финансирования.