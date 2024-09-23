Дополнительные опоры должны пристроить к башне на Центральном проспекте в течение пары месяцев. Ставить их будет организатор праздников 23.09.2024 ZELENOGRAD.RU

Со второй попытки «Жилищник» нашёл подрядчика, готового укрепить фасад пристройки к корпусам 401-402 — она же в народе «Детский мир». Здесь поставят четыре металлические опоры между существующими колоннами.

Усилить пристройку дополнительными опорами необходимо, потому что плита фасада отходит и может обрушиться. Это выяснилось в ходе капитального ремонта башен на Центральном, который шёл в 2019—2021 годах, — нашли множественные дефекты стен и перекрытий. Но на эти работы денег в рамках капремонта уже не нашлось. Проблемой занялся «Жилищник» — сначала был сделан проект, затем объявлен конкурс на выполнение самих работ, называемых ремонтом фасада стилобата.

Работы оцениваются в 1,8 миллионов рублей. В июле на первый конкурс никто не пришёл. На второй была подана только одна заявка от индивидуального предпринимателя Марьинской, с ней и заключил контракт «Жилищник». Судя по деятельности и заключенным с другими учреждениями договорам, ИП занимается в основном организацией торжественных, праздничных и спортивных мероприятий. Есть ли у неё опыт в части металлических колонн, неизвестно.

Срок исполнения контракта по установке опор — 9 декабря. Правда, в самом договоре указан другой — всего месяц. А в техническом задании — 59 дней. Впрочем, важно, чтобы сделали не быстро, а хорошо. Гарантия на эти работы по условиям контракта — пять лет.

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Метки:
микрорайон 4, капитальный ремонт
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