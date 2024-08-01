К башне на Центральном проспекте пристроят дополнительные опоры, чтобы не разрушился фасад 01.08.2024 ZELENOGRAD.RU

Капитальный ремонт корпусов 401-402 — 17-этажек на Центральном проспекте — проводили три года назад, но проблему с общей пристройкой так и не решили. Там отходит плита фасада и реально может обрушиться. Проект усиления стилобатной части здания сделан, но когда выполнят сами работы, неизвестно.

Корпуса 401 и 402, называемые старожилами «Детский мир», имеют общий фундамент и стилобат — нежилую пристройку. Фасад парадной части пристройки со стороны Центрального проспекта стоит облупленным уже несколько лет. Хотя еще в 2019 году проекта капремонта двух башен предусматривался и ремонт стилобата. Но в 2021-м, когда работы официально завершили, выяснилось, что на фасаде пристройки множественные дефекты стен и перекрытий. «МосжилНИИпроект» провёл обследование стилобатной части и выдал результат — надо укреплять конструкции наружных стен.

Поскольку в проектной и рабочей документации капремонта эти работы не были прописаны, подрядчик капремонта не стал их выполнять. Теперь проблемой занимается «Жилищник», выступивший заказчиком ремонта стилобата.

Дефекты — это фактически дыры и пустоты, образовавшиеся от вывесок разного веса, которые в разное время висели на фасаде. Это привело к тому, что фасадная плита отслоилась от общей конструкции. Чтобы она не обрушилась, необходимы дополнительные опоры, они «притянут» стену обратно, правильно перераспределят нагрузку.

Запроектированы четыре дополнительные металлические опоры, сообщили «Зеленоград.ру» в компании «Зелмоспроект», разработавшей проект ремонт стилобата корпуса 401. Их не подмонтируют к существующим колоннам, а поставят между ними. В проекте есть два варианта выполнения работ. Первый — просто поставить опоры и заделать трещины. Второй более основательный и затратный — с перекладкой кирпичной кладки, парапетных крышек, заменой примыкающей к парапету гидроизоляции. Какой из них выберут — на усмотрение заказчика и управы района Матушкино, сказали в проектной организации.

Судя по проекту контракта на выполнение работ, выбрали менее затратный первый вариант. Правда, пока безрезультатно — на конкурс никто не пришёл (не было ни одной заявки). Работы оцениваются почти в 1,9 миллиона рублей. Теперь, вероятно, «Жилищник» объявит будет искать подрядчика повторно. Но речь пока идёт только об усилении стилобата пристройки, переделка ободранной облицовки фасада здания не упоминается.

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Метки:
микрорайон 4, капитальный ремонт
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