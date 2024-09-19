Речь идет о дорожке вдоль площади со стороны улицы Злобина. Брусчатку разбирают и укладывают на поддоны. Хорошо видно, что и сама дорожка и каждый её элемент находятся в очень хорошем состоянии. Кажется, это одно из немногих мест в Зеленограде, где такое покрытие работает как надо — хорошо выглядит, долговечно, по нему комфортно ходить и ездить.

В префектуре не смогли оперативно объяснить, что здесь происходит и почему плитку меняют на асфальт. На фотографиях и видео мы тщательно зафиксировали состояние дорожки — трудно будет потом сказать, что плитка была испорчена.

Последние несколько лет плитку в Зеленограде массово меняют на асфальт. Это объясняют практичностью и удобством эксплуатации: «зимой плитка „гуляет“ от того, что грунт „ходит“ — потом с чисткой возникают сложности, асфальт в этом плане практичней» , — говорил «Зеленоград.ру» глава одной из управ.

При этом префект Смирнов в интервью «Зеленоград.ру» утверждал, что городские службы, в конце концов, научились выбирать подходящую плитку, правильно укладывать и эксплуатировать её. Поэтому причина отказа от плитки остаётся непонятной — только научились её эксплуатировать, как с чисткой зимой возникли сложности.

Запросим комментарий в мэрии, попросим надзорные органы проверить обоснованность этих работ и вернемся их ответами.