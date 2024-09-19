В пешеходном тоннеле возле остановки «МИЭТ» на Центральном проспекте заменят облицовку, лестницы, парапеты, перила, светильники, отремонтируют пол, ступени и инженерные сети. На это даётся два месяца. Проход по тоннелю обещают не перекрывать.

Ремонт считается текущим, но работы вполне капитальные. По смете «Гормоста» (обслуживает мосты и тоннели) они обойдутся почти в 48 миллионов рублей. В подземном переходе, в частности, заменят на стенах керамическую облицовочную плитку на гранитную. Отремонтируют все элементы конструкции, включая пандусы и технические помещения. Заменят и систему снегоудаления — это подогрев лестниц и пандуса. Работы должны начать в октябре, когда определят подрядчика.

Работы будут вестись поэтапно, сообщили в мэрии, поэтому часть перехода будет открыта для пешеходов. На время ремонта рабочие обычно закрывают один из выходов — пандус или лестницу — с каждой стороны тоннеля. Проход внутри сужают примерно вдвое.

Пешеходный тоннель у МИЭТа открыли в 2012 году. Его неоднократно заливало. Автоматический подогрев лестниц и спуска периодически ремонтировали. В 2019 году в этом переходе периодически ремонтировали систему автоматического подогрева лестниц и спуска.

Осенью также запланирован и ремонт подземного перехода у метро «Комсомольская» на площади трёх вокзалов, куда приезжают электрички из Зеленограда.