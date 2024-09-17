Они обошли более трехсот квартир, магазины, кафе и дворы. В результате обнаружили 45 административных правонарушений: в основном распитие алкоголя в общественных местах, сообщил канал 360. Все ли правонарушения касались мигрантов или граждан РФ за распитие алкоголя тоже задерживали, не уточняется.

Чисто «миграционных» нарушений относительно немного: семь по правилам пребывания на территории РФ, а один иностранец был с фиктивной постановкой на миграционный учет, сообщили в солнечногорской полиции

Полиция работала вместе с активистами организации «Русская община». Какова была их роль в ходе рейда, полиция не сообщила. В чате Андреевки и Голубого пояснили, что активисты ориентировали сотрудников на местности, работали понятыми, а в случае необходимости могли оказать им другую поддержу, так как формально состоят в добровольной народной дружине.