Больше уличных бассейнов и лыжных трасс с искусственным снегом — стратегия развития отдыха в Москве 16.09.2024 ZELENOGRAD.RU

Мэр Собянин рассказал ещё о двух аспектах стратегии повышения качества городской среды до 2030 года — летнем и зимнем отдыхе

Первая задача — примерно в десять раз увеличить количество лыжных трасс с искусственным оснежением, которым не страшно глобальное потепление. В Зеленограде уже начали к этому готовиться — к концу прошлой зимы ГБУ «Автомобильные дороги» купило примерно за пять миллионов рублей мобильную снегогенераторную установку и насос к ней. Насколько она мобильная и какие лыжные трассы можно будет ей обслужить с учетом необходимости брать воду, пока непонятно. По крайней мере, новую трассу вокруг городского пруда — точно можно будет.

Впрочем, проблема зеленоградских лыжных трасс вовсе не глобальное потепление, о котором говорит мэр, а просто плохое текущее обслуживание. Начиная от нерегулярной и не всегда качественной подготовки лыжни и заканчивая отсутствием освещения из-за неумения справиться с воровством кабеля.

Вторая задача, которую поставил мэр, сделать в каждом районе города открытый уличный бассейн с подогревом. В Зеленограде сейчас есть один такой — в 16-м микрорайоне. Однако непонятно, как такой бассейн будет конкурировать с коммерческим комплексом «Термолэнд» в Зеленопарке: цены там одинаковые, но набор услуг в бассейне от Собянина меньше. Почему бизнес «частника» эффективней бизнеса мэрии, непонятно.

Где в Зеленограде могут появиться уличные бассейны и что на их месте будет зимой, пока неизвестно.

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Метки:
бассейн, лыжи, лыжни, катание на лыжах
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