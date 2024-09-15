«Паренек играл в шашки всю дорогу от ДК до поворота на МЖК», — рассказала в своём канале водительница пострадавшей машины. Как он сказал ей после ДТП, его подрезала какая-то машина, он разозлился, захотел красиво уйти, а когда не справился с управлением, решил, что лучше врежется в её «Ланcер», чем в BMW — будет меньше расходов. «Ушел в меня, а я ушла на газон за остановку. Я ехала всего 30-40, но даже при небольшой скорости может произойти такое. Хотя я написала, что в медицинской помощи не нуждаюсь, но потом оказалось, что болит нога. Будьте внимательны и не гоните».

Обычно в этом месте стоит много людей, ожидающих автобус e41 и 400. Вероятно, автобус недавно уехал — на остановке всего два человека и машина проехала мимо них.

Этот с виду прямой участок Московского проспекта на самом деле очень опасный. Здесь водители пытаются перестроиться в самые разные направления — на Ленинградку в сторону Москвы или области, на М11, развернуться после выезда с Никольского проезда или, наоборот, въехать в проезд после разворота. Места мало, многие водители не понимают особенностей этого участка, торопятся и не соблюдают требования разметки.