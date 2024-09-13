На небольшую клумбу возле корпуса 1428 «Жилищник» положил глаз после июльского урагана, когда росшее там дерево сломалось и его пришлось срубить. Казалось бы, нормальная позиция — посадить новое дерево. Но не тут-то было — сначала вокруг клумбы уложили новые бордюры, выкорчевав кусты, а потом решили вообще уничтожить клумбу.

«Согласно проекту благоустройства восстановление клумбы и/или зеленых насаждений не предусмотрено», говорил директор «Жилищника», цинично добавляя, что «проблемы не обнаружено» — ведь клумбы нет в его бумажках. А нет клумбы — нет проблемы. Причем это благоустройство началось до того, как ураган повалил дерево. Налицо попытка какого-то подлога.