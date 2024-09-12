Сейчас на 1-м этаже заканчивают укладку настенной плитки и стеновых покрытий чистых помещений. На 2 и 3-м этажах закончили работы по электрике, водоснабжению и канализации, начали чистовую отделку и монтаж дверей, светильников, поручней и плинтусов. Фасад сделан на 70%, рабочие отделывают цоколь гранитной плиткой. В чаше бассейна сделали новую гидроизоляцию, укладывают плитку. Скоро начнут благоустройство территории
Срок завершения работ в корпусе 225А — ноябрь 2024 года и о его переносе не сообщалось, поэтому придётся очень постараться, чтобы успеть к зиме.
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