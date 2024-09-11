23-летняя Зоя Щурова завоевала серебряную медаль на дистанции 50 метров на спине, выступая в классе S3, в который входят люди, не использующие туловище и ноги.

Она начала заниматься плаванием в спортивной школе №10, в бассейне «Орбита». «В 11 лет родители отдали меня в бассейн, в первую очередь для укрепления спины и здоровья, про профессиональный спорт и речи идти не могло, я вообще про это не думала. Через некоторое время меня заметил тренер и посчитал, что у меня очевидно есть способности, после я уже стала заниматься на высоком уровне у другого тренера. Шаг за шагом я пришла в профессиональный спорт».

Уже через пять лет Зоя Щурова получила звание мастера спорта, затем вошла в состав паралимпийской сборной России, участвовала в паралимпиаде в Токио (заняв пятое место), становилась многократным призёром чемпионатов Европы.