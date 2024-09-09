В полтора раза больше голосов бумажными бюллетенями набрал победитель выборов по сравнению с электронным голосованием 09.09.2024 ZELENOGRAD.RU

76% проголосовавших бумажными бюллетенями на выборах депутатов Мосгордумы отдали свои голоса Андрею Титову. Тогда как на электронном голосовании их было только 49%.

Это опровергает тезис о том, что «бумагой» голосуют за оппозиционных кандидатов. На этом продолжает настаивать кандидат от КПРФ Иван Ульянченко. «Как и я говорил, так и партия КПРФ, что дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) нет доверия, поэтому предлагали взять бумажный бюллетень. Взяли их 0,2% от числа избирателей. В итоге, с ДЭГом, результат закономерен. Миллион призов сделал свое дело. Продолжаем перекладывать асфальт, тротуары, плитку, ждём повышения налогов…», — сказал он «Зеленоград.ру» после подведения итогов электронного голосования, но до публикации окончательных данных о бумажном.

Всего бумажными бюллетенями в Зеленограде проголосовало 1958 человек. Голоса распределились следующим образом:

  • Андрей Титов (партия «Единая Россия») — 76,1%
  • Иван Ульянченко (КПРФ) — 12,82%
  • Ольга Сорокина (Новые люди) — 5,16%
  • Ольга Васильева (Справедливая Россия) — 2,66%
  • Сергей Ульянов (Коммунисты России) — 1,58%
  • Дмитрий Баранов (ЛДПР) — 1,69%

В электронном голосовании Ульянченко занял третье место, уступив второе Ольге Сорокиной.

На этих выборах, чтобы голосовать бумажным бюллетенем, нужно было заранее подать заявление. Ульянченко считает, что на следующих выборах могут сократить и число участков для голосования бумажными бюллетенями

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Метки:
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