«Значит будем работать с Титовым и все вопросы, обозначенные мной, он будет решать как миленький», — написала после объявления результатов голосования кандидат Ольга Сорокина в зеленоградском чате. «Надеюсь на порядочность [Титова] и честную работу во благо любимого Зеленограда», — добавила она в своём канале после того, как назначила встречу с избранным депутатом.
Она планирует формировать группы районных активистов, узнавать через них о проблемах и «передавать по роспись папки наказов» действующему депутату. «Много вопросов провальных. Каждый вопрос будет решаться! Все зафиксировано с активистами», — пообещала Сорокина и добавила, что «всё только начинается».
Раньше в интервью «Зеленоград.ру» она говорила, что после прошедших выборов начнет готовить из местных активистов команду для участия в выборах муниципальных депутатов, которые состоятся в следующем году.
За Сорокину на выборах в Мосгордуму проголосовало 12,4 тысячи человек — это почти 16% голосов.