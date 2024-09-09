Она планирует формировать группы районных активистов, узнавать через них о проблемах и «передавать по роспись папки наказов» действующему депутату. «Много вопросов провальных. Каждый вопрос будет решаться! Все зафиксировано с активистами», — пообещала Сорокина и добавила, что «всё только начинается».

Раньше в интервью «Зеленоград.ру» она говорила, что после прошедших выборов начнет готовить из местных активистов команду для участия в выборах муниципальных депутатов, которые состоятся в следующем году.

За Сорокину на выборах в Мосгордуму проголосовало 12,4 тысячи человек — это почти 16% голосов.