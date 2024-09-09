Заставить работать избранного депутата Мосгордумы обещает кандидат, занявший второе место 09.09.2024 ZELENOGRAD.RU

«Значит будем работать с Титовым и все вопросы, обозначенные мной, он будет решать как миленький», — написала после объявления результатов голосования кандидат Ольга Сорокина в зеленоградском чате. «Надеюсь на порядочность [Титова] и честную работу во благо любимого Зеленограда», — добавила она в своём канале после того, как назначила встречу с избранным депутатом.

Она планирует формировать группы районных активистов, узнавать через них о проблемах и «передавать по роспись папки наказов» действующему депутату. «Много вопросов провальных. Каждый вопрос будет решаться! Все зафиксировано с активистами», — пообещала Сорокина и добавила, что «всё только начинается».

Раньше в интервью «Зеленоград.ру» она говорила, что после прошедших выборов начнет готовить из местных активистов команду для участия в выборах муниципальных депутатов, которые состоятся в следующем году.

За Сорокину на выборах в Мосгордуму проголосовало 12,4 тысячи человек — это почти 16% голосов.

Читайте также
В полтора раза больше голосов бумажными бюллетенями набрал победитель выборов по сравнению с электронным голосованием
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
выборы, сюжет: выборы в мосгордуму 2024, сорокина ольга
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Архитектурная история» зеленоградского Дворца творчества — единственного и неповторимого Истории
В полтора раза больше голосов бумажными бюллетенями набрал победитель выборов по сравнению с электронным голосованием Новости
Студия красоты SEIUNA — скоро открытие Реклама
Заставить работать избранного депутата Мосгордумы обещает кандидат, занявший второе место Новости
Депутатом Мосгордумы от Зеленограда снова стал единоросс Андрей Титов Новости
Детский развивающий центр «Талант клуб» открыл набор на новый учебный год Реклама
Сильный пожар в Алабушево, возле депо Крюково
Старые электрички седьмой год пытаются заменить «Ласточками». Почему так долго? Истории
С 9 сентября в Pivaldi (Зеленоград) в продаже ваши любимые акционные блюда за 200 рублей Реклама
Началось голосование на выборах депутата Московской городской думы от Зеленограда. Не забудьте принять участие — это важно Новости
Широких празднований Дня города в 2024 году не будет. Салюта тоже Новости
В группе компаний «Никор» открыты вакансии администраторов — з/п от 50 тысяч Реклама
Вокруг детской поликлиники в Крюково ставят забор. Он перекроет удобные пешеходные маршруты Новости
Парковку возле ТЦ «Зеленоградский» закрыли до 10 утра Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год Реклама
Оторванный палец пришили девочке в зеленоградской больнице Новости
Лифт с восемью пассажирами пролетел ниже первого этажа в 17-м микрорайоне. Жители регулярно жаловались на поломки лифтов в доме Новости
Программа CHECK-up в Гастроцентре клиники «Эстеди», корпус 1515 Реклама
Осенний маркет в ДК41 - 8 сентября Афиша
Началась бесплатная вакцинация от гриппа. Где можно сделать прививку Ответы
Студия «Красный лотос» приглашает на занятия цигун в Зеленограде Реклама
Школу 1557 в третьем микрорайоне эвакуировали Новости
Кандидаты в депутаты Мосгордумы о будущем после победы, ошибках действующей власти и плане на случай проигрыша Истории
Электричка в сторону Крюково задымилась на станции Левобережная Новости
Танцевальный спортивный клуб «Н-Данс» ждет детей в свою дружную танцевальную команду Реклама
Мэрия выставила на продажу 50 квартир в Зеленограде Новости
Большое здание с вывеской «Квант» в Северной промзоне продают за долги Новости
Концерт джазового оркестра «Good Orchestra» — 21 сентября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Двух людей и собаку спасли на Сенеже — у них треснул и сдулся сапборд Новости
Наказан рабочий, который топором рубил деревья для укладки бордюров. Вред деревьям пока непонятен. Но наказаниями такие рубки не остановишь Новости
Экоцентр «Дом лани» закрылся. Временно, но на неопределенный срок Новости
Разные направления развивающих занятий в Детском центре «Светлячок» — идёт набор в группы Реклама
Суд отказался снимать с выборов депутатов Мосгордумы кандидата Ольгу Сорокину Новости
Заброшенную пристройку к третьему торговому на Яблоневой аллее продали. Раньше она принадлежала городу Новости
Вакансия «Упаковщик-комплектовщик» с ежедневными/еженедельными выплатами Реклама
Ещё один детсад в Зеленограде закрывается из-за нехватки детей Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру