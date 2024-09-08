По результатам электронного голосования он набрал 49,3% голосов. Титов — действующий депутат Мосгордумы. Он избирался от партии «Единая Россия».
У других кандидатов результаты следующие:
- Ольга Сорокина (партия «Новые люди») — 15,76% - 12389 голосов
- Иван Ульянченко (КПРФ) — 10,96% - 8613 голосов
- Ольга Васильева (Справедливая Россия) — 9,19% - 7223 голоса
- Дмитрий Баранов (ЛДПР) — 8,77% - 6896 голосов
- Сергей Ульянов (Коммунисты России) — 5,33% - 4192 голоса
Число проголосовавших на выборах депутатов Мосгордумы значительно выросло. Явка составила 41% от числа избирателей. На прошлых выборах пять лет назад явка была всего 22%, на позапрошлых — 21%. Причина — возможность проголосовать дистанционно. А вот традиционное голосование бумажными бюллетенями почти исчезло — из трёх с лишним миллионов бюллетеней, «бумагой» голосовало меньше пяти процентов избирателей.
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