Депутатом Мосгордумы от Зеленограда снова стал единоросс Андрей Титов 08.09.2024 ZELENOGRAD.RU

По результатам электронного голосования он набрал 49,3% голосов. Титов — действующий депутат Мосгордумы. Он избирался от партии «Единая Россия».

У других кандидатов результаты следующие:

  • Ольга Сорокина (партия «Новые люди») — 15,76% - 12389 голосов
  • Иван Ульянченко (КПРФ) — 10,96% - 8613 голосов
  • Ольга Васильева (Справедливая Россия) — 9,19% - 7223 голоса
  • Дмитрий Баранов (ЛДПР) — 8,77% - 6896 голосов
  • Сергей Ульянов (Коммунисты России) — 5,33% - 4192 голоса

Число проголосовавших на выборах депутатов Мосгордумы значительно выросло. Явка составила 41% от числа избирателей. На прошлых выборах пять лет назад явка была всего 22%, на позапрошлых — 21%. Причина — возможность проголосовать дистанционно. А вот традиционное голосование бумажными бюллетенями почти исчезло — из трёх с лишним миллионов бюллетеней, «бумагой» голосовало меньше пяти процентов избирателей.

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Метки:
выборы, Титов Андрей Михайлович, сюжет: выборы в мосгордуму 2024
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