Двух людей и собаку спасли на Сенеже — у них треснул и сдулся сапборд 02.09.2024 ZELENOGRAD.RU

Спасатели заметили их в воде в шестистах метрах от берега. Подплыв к ним на катере и подняв на борт, они выяснили, что 39-летний мужчина и 31-летняя женщина вместе с собакой катались на сапборде, который внезапно треснул и сдулся, сообщили в МЧС. Спасательных жилетов у них не было, поэтому помощь оказалась очень кстати.

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Метки:
озеро сенеж, sup
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