Спасатели заметили их в воде в шестистах метрах от берега. Подплыв к ним на катере и подняв на борт, они выяснили, что 39-летний мужчина и 31-летняя женщина вместе с собакой катались на сапборде, который внезапно треснул и сдулся, сообщили в МЧС. Спасательных жилетов у них не было, поэтому помощь оказалась очень кстати.