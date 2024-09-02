Спасатели заметили их в воде в шестистах метрах от берега. Подплыв к ним на катере и подняв на борт, они выяснили, что 39-летний мужчина и 31-летняя женщина вместе с собакой катались на сапборде, который внезапно треснул и сдулся, сообщили в МЧС. Спасательных жилетов у них не было, поэтому помощь оказалась очень кстати.
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