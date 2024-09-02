Список лучших

В топ-20 школ, удостоенных гранта мэра первой степени (40 миллионов рублей) по итогам прошедшего учебного года ни одна зеленоградская школа не попала.

Школы 1557, 2045 — во второй группе рейтинга (21-70 места) с грантом в 25 миллионов. Школа 2045 улучшила результат относительно прошлого года.

Школы 1150, 1151, 1194 — в третьей группе (71-170 места) с грантами по 15 миллионов. По сравнению с прошлым годом из этой группы выбыли школы 853 и 1528, а школа 1151, наоборот, вошла.

В четвертую группу (171-220 места) ни одна зеленоградская школа не вошла, а в прошлом году там были школы 618 и 1353.

Школы 1353, 618 и 853 отмечены за «значительный вклад в качественное образование (места с 221 до 300), а школы 609, 854 и 1528 отмечены за «заметный вклад» (место с 301 до 400). Гранты они не получили. Школы 719, 842 в рейтинг не вошли.

Таким образом, школы 609, 854, 1151, 2045 улучшили, а школы 1912, 618, 1353, 853, 1528 ухудшили свои показатели по сравнению с прошлым годом, когда они были в группах более высокого тили более низкого уровня соответственно.

Общее число зеленоградских школ, которые получили гранты уменьшилось с восьми до пяти.

Согласно постановлению правительства Москвы, гранты направляются исключительно на стимулирующие выплаты работникам. Это важная, но не определяющая сумма в бюджете школы. Например, 25-миллионный грант для школы 1557 в прошлые годы составил меньше трёх процентов общей суммы доходов. Однако, у школ 853 и 1528 возможностей для стимулирования работников будет меньше, а у школы 2045 — больше.