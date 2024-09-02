Перед началом учебного года департамент образования традиционно подвёл итоги предыдущего учебного года и опубликовал рейтинг вклада школ Москвы в качественное образование. Лучшие 400 школ поделены на группы, первые 170 школ получают денежные гранты мэра. Рассказываем про успехи зеленоградских школ.
В топ-20 школ, удостоенных гранта мэра первой степени (40 миллионов рублей) по итогам прошедшего учебного года ни одна зеленоградская школа не попала.
Школы 1557, 2045 — во второй группе рейтинга (21-70 места) с грантом в 25 миллионов. Школа 2045 улучшила результат относительно прошлого года.
Школы 1150, 1151, 1194 — в третьей группе (71-170 места) с грантами по 15 миллионов. По сравнению с прошлым годом из этой группы выбыли школы 853 и 1528, а школа 1151, наоборот, вошла.
В четвертую группу (171-220 места) ни одна зеленоградская школа не вошла, а в прошлом году там были школы 618 и 1353.
Школы 1353, 618 и 853 отмечены за «значительный вклад в качественное образование (места с 221 до 300), а школы 609, 854 и 1528 отмечены за «заметный вклад» (место с 301 до 400). Гранты они не получили. Школы 719, 842 в рейтинг не вошли.
Таким образом, школы 609, 854, 1151, 2045 улучшили, а школы 1912, 618, 1353, 853, 1528 ухудшили свои показатели по сравнению с прошлым годом, когда они были в группах более высокого тили более низкого уровня соответственно.
Общее число зеленоградских школ, которые получили гранты уменьшилось с восьми до пяти.
Согласно постановлению правительства Москвы, гранты направляются исключительно на стимулирующие выплаты работникам. Это важная, но не определяющая сумма в бюджете школы. Например, 25-миллионный грант для школы 1557 в прошлые годы составил меньше трёх процентов общей суммы доходов. Однако, у школ 853 и 1528 возможностей для стимулирования работников будет меньше, а у школы 2045 — больше.
Методика составления рейтинга описана и утверждена экспертным советом. Среди критериев:
- качественное образование — по итогам ОГЭ и ЕГЭ
- развитие талантов — успехи и охват школьников олимпиадами
- работа детсадов — переход детей в первые классы той же школы
- профилактика правонарушений — баллы за всех не совершивших правонарушений учеников, особенно за тех, кто исправился
- инклюзивное образование — баллы по предыдущим критериям, полученные детьми с инвалидностью, умножаются на повышающий коэффициент
- социокультурное развитие — успехи на олимпиадах «Музеи. Парки. Усадьбы», «История и культура храмов столицы», «Не прервется связь поколений», «Мой район в годы войны»
- профессиональные умения — успехи на соревнованиях WorldSkills Russia и WorldSkills Russia Junior, «Абилимпикс» и другие
- любительский спорт — успехи в командных межшкольных соревнованиях и сдаче ГТО
- удовлетворенность семей— результаты независимых диагностик с видеоконтролем, повышающий коэффициент за учеников, которые продолжили учебу в той же школе после