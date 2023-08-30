Список лучших

В топ-20 школ, удостоенных гранта мэра первой степени (40 миллионов рублей) по итогам 2022/23 учебного года ни одна зеленоградская школа не попала.

Школы 1557 — во второй группе рейтинга (21-70 места) с грантом в 25 миллионов.

Школы 853, 1150, 1194, 1528 и 2045 — в третьей группе (71-170 места) с грантами по 15 миллионов.

Школы 618 и 1353 — в четвертой группе (171-220 места).

Школы 1151, 1912 — в последней группе рейтинга (301-400 мест). Они отмечены за «заметный вклад в качественное образование». Гранты они не получили.

Школы 1150 и 1912 улучшили, а школы 853 и 854 ухудшили свои показатели по сравнению с прошлым годом, когда они были в группах более высокого тили более низкого уровня соответственно.

Школы 609, 719, 842 не вошли в число лучших четырёхсот школ Москвы, как и в прошлом году, а школа 854 вышла из этого списка.

Согласно постановлению правительства Москвы, гранты направляются исключительно на стимулирующие выплаты работникам. Это важная, но не определяющая сумма в бюджете школы. Например, 25-миллионный грант для школы 1557 в позапрошлом году составил меньше трёх процентов общей суммы доходов.