В начале учебного года департамент образования традиционно подвёл итоги предыдущего учебного года и опубликовал рейтинг вклада школ Москвы в качественное образование. Лучшие 400 школ поделены на группы, первые 170 школ получают денежные гранты мэра. Рассказываем про успехи зеленоградских школ.
В топ-20 школ, удостоенных гранта мэра первой степени (40 миллионов рублей) по итогам 2022/23 учебного года ни одна зеленоградская школа не попала.
Школы 1557 — во второй группе рейтинга (21-70 места) с грантом в 25 миллионов.
Школы 853, 1150, 1194, 1528 и 2045 — в третьей группе (71-170 места) с грантами по 15 миллионов.
Школы 618 и 1353 — в четвертой группе (171-220 места).
Школы 1151, 1912 — в последней группе рейтинга (301-400 мест). Они отмечены за «заметный вклад в качественное образование». Гранты они не получили.
Школы 1150 и 1912 улучшили, а школы 853 и 854 ухудшили свои показатели по сравнению с прошлым годом, когда они были в группах более высокого тили более низкого уровня соответственно.
Школы 609, 719, 842 не вошли в число лучших четырёхсот школ Москвы, как и в прошлом году, а школа 854 вышла из этого списка.
Согласно постановлению правительства Москвы, гранты направляются исключительно на стимулирующие выплаты работникам. Это важная, но не определяющая сумма в бюджете школы. Например, 25-миллионный грант для школы 1557 в позапрошлом году составил меньше трёх процентов общей суммы доходов.
Методика составления рейтинга описана и утверждена экспертным советом. Среди критериев:
- качественное образование — по итогам ОГЭ и ЕГЭ
- развитие талантов — успехи и охват школьников олимпиадами
- работа детсадов — переход детей в первые классы той же школы
- профилактика правонарушений — баллы за всех не совершивших правонарушений учеников, особенно за тех, кто исправился
- инклюзивное образование — баллы по предыдущим критериям, полученные детьми с инвалидностью, умножаются на повышающий коэффициент
- социокультурное развитие — успехи на олимпиадах «Музеи. Парки. Усадьбы», «История и культура храмов столицы», «Не прервется связь поколений», «Мой район в годы войны»
- профессиональные умения — успехи на соревнованиях WorldSkills Russia и WorldSkills Russia Junior, «Абилимпикс» и другие
- любительский спорт — успехи в командных межшкольных соревнованиях и сдаче ГТО
- удовлетворенность семей— результаты независимых диагностик с видеоконтролем, повышающий коэффициент за учеников, которые продолжили учебу в той же школе после
Из новшеств — коэффициенты за отсутствие не преодолевших минимальный порог на ЕГЭ, за динамику неудовлетворительных результатов обучающихся и за число учеников, получивших больше 75 баллов за ЕГЭ по истории, обществознанию, литературе, географии.