Здесь будут оказывать первичную медико-санитарную помощь по педиатрии, терапии, вакцинации и забору анализов. Прием будут вести терапевт и педиатр. Врачи будут работать посменно с 8:00 до 20:00.

Кабинет находится на первом этаже жилого дома по адресу Голубое, дом 5к1 — на площади 150 кв.метров разместился кабинет врача, процедурный кабинет, зона ожидания, колясочная, гардероб и туалет. В зоне ожидания — стойка администратора, инфомат для электронной записи, кулер, детская зона и телевизор.