Штрафуют за то, что не спешились в подземном переходе. Но, как говорят очевидцы, фактически сотрудник полиции стоит наверху — на выезде из перехода, возле пандуса, который, казалось бы, и предназначен для спуска/подъема велосипедов, самокатов, колясок, сумок-тележек, и прочей колесной техники. А был ли факт езды по самому переходу, неизвестно.

Если по специально сделанному пандусу нельзя ехать, то нужен ли он вообще? Кажется, тогда надо поставить пандус-швеллер на лестнице — завозить тяжелый электросамокат по нему будет проще, чем толкать его пешком по длинному пандусу. А в переходе возле станции Крюково специально сделали отдельный длинный спуск-пандус — и как раз возле него полиция ловила самокатчиков.

Получается коллизия — с одной стороны, наличие отдельного пандуса позволяет развести потоки пешеходов и водителей СИМ хотя бы на спуске/подъеме, но с другой, полиция за использование этого пандуса наказывает. Спросим позицию департамента транспорт и полиции по этому вопросу и вернемся с их комментариями.

Мнения читателей «Зеленоград.ру» по вопросу можно ли велосипеду или самокату ехать по специально выделенному пандусу пешеходного перехода разделились ровно пополам. В опросе в нашем телеграм-канале приняло участие около 1800 человек.