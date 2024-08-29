Моти — это традиционный японский десерт из особой рисовой муки. Из нее готовят заварное рисовое тесто, внутрь кладут сладкую начинку, которая придает десерту изюминку, так как у рисового теста нейтральный вкус.
В новой кондитерской «Mon Ame» есть шарики-моти с клубникой-малиной, манго-маракуей, миндалем-кокосос и другие — по 130 рублей. Есть и другие десерты, а также кофе (150-380), какао (240), чай, нальют и стакан воды.
Адрес: Георгиевский проспект 33к6 (общий вход с кофейней «Спящий режим»). Работают с 8 до 20.
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