Планируют полностью заменить основание и покрытие (щебень, отсев, сверху искусственная трава). Кроме того, заменят металлическое ограждение, асфальт и бордюры по периметру стадиона.

В полной мере футбольным полем эту спортплощадку назвать нельзя — в частности, из-за размеров и отсутствия сетки. Но других общедоступных в микрорайоне нет, если не считать двух школьных стадионов — которые, кстати, открыты для жителей во внеучебное время. Ближайшая спортплощадка у корпуса 340 ещё меньше, к тому же считается универсальной.