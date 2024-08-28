Популярное футбольное поле в 3-м микрорайоне капитально отремонтируют 28.08.2024 ZELENOGRAD.RU

Состояние площадки возле корпуса 329 плачевное, в управу поступает много жалоб. При этом она очень востребована, здесь играют в футбол взрослые и дети, тренируются, среди прочих, дети и подростки из клуба «Талисман». Районные депутаты согласовали ремонт — выделено более трёх миллионов рублей. Когда начнут работы, пока непонятно. «Жилищник» должен объявить конкурс на их выполнение.

Планируют полностью заменить основание и покрытие (щебень, отсев, сверху искусственная трава). Кроме того, заменят металлическое ограждение, асфальт и бордюры по периметру стадиона.

В полной мере футбольным полем эту спортплощадку назвать нельзя — в частности, из-за размеров и отсутствия сетки. Но других общедоступных в микрорайоне нет, если не считать двух школьных стадионов — которые, кстати, открыты для жителей во внеучебное время. Ближайшая спортплощадка у корпуса 340 ещё меньше, к тому же считается универсальной.

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Метки:
микрорайон 3, футбол, спортивные площадки
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