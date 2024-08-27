Инспектор ДПС Павел Сальников не просто поймал велосипедиста на тротуаре, а составил протокол по факту ДТП, в котором этого велосипедиста сбила машина, не уступившая ему дорогу при выезде с прилегающей территории — мы писали об этом происшествии в начале июля.

Но инспектор считает, что велосипедист не только ехал по тротуару, но и нарушил пункт правил 24.6(1), пересекая проезжую часть на велосипеде, хотя раньше в ГИБДД это опасное место, где регулярно сбивают велосипедистов, считали тротуаром, который пересекается с выездом с прилегающей территории (парковка МИЭТа).

В карточке ДТП сказано, что нарушение велосипедиста состоит в том, что он пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, хотя даже на фото с места ДТП видно, что здесь нет ни «зебры», ни знаков — только сломанное зеркало на столбе, которое мало способствует безопасности.

В итоге велосипедист, оказавшийся в больнице после этого ДТП, оказался виновен — его оштрафовали на 800 рублей. Он не мог присутствовать на рассмотрении его дела из-за сломанной ноги. Свои возражения он отправил в зеленоградскую ГИБДД и просит признать его потерпевшим. Он также недоумевает, почему обычного велосипедиста «выталкивают» с тротуара на опасную проезжую часть, под автомобили, тогда как курьеров на электровелосипедах и прочих средствах индивидуальной мобильности это не касается — для них есть отдельный пункт правил.