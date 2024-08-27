22,8 млн рублей уже поступило на счет кандидата Андрея Титова, который в сентябре собирается переизбраться депутатом Московской городской думы. Из них 4,5 млн — из «Фонда поддержки регионального сотрудничества», подконтрольного «Единой России», а ещё 300 тысяч от зеленоградской компании «Миландр ЭК», гендиректор которой входит в рабочую группу при Титове. Откуда поступили остальные средства, неизвестно.

Больше половины этих денег Титов уже потратил, причем основные затраты (68%) пришлись на оплату услуг информационного и консультационного характера. В многочисленных городских мероприятиях (пример на фото) Титов участвует, как действующий депутат и это не считается агитацией.

Другие кандидаты собрали и потратили на порядок меньше: Иван Ульянченко (КПРФ) — 565 тысяч рублей, Сергей Ульянов (Коммунисты России) — 343 тысячи, Ольга Сорокина (Новые люди) — 124, Дмитрий Баранов (ЛДПР) — 171, Ольга Васильева (СР) — 8 тысяч.

Московская городская дума — важнейший орган власти. Дума принимает московские законы, утверждает бюджет, то есть может (если захочет) оказывать значительное влияние на жизнь города, представляя интересы московских районов. Всего в Мосгордуме 45 депутатов, все зеленоградские районы представляет один депутат. Голосование на выборах депутатов Мосгордумы на следующие пять лет пройдет 6-8 сентября.